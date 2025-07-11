Dolar
40.17
Euro
47.06
Altın
3,361.56
ETH/USDT
2,985.50
BTC/USDT
117,597.00
BIST 100
10,346.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı -VTR-
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Özel: Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah Özkul  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
CHP Genel Başkanı Özel: Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir

Ankara

Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddettiğini belirtti.

Partisinin barışın yanında olduğunu vurgulayan Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özel, Türkiye'de tam bir barış ortamının tesisinin ancak adalet ve demokrasiyle mümkün olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam, toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan: Türk iş adamları ve yatırımcılar ASEAN ülkelerindeki yatırımlarını artırıyor
İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 70 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Özel: Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir

CHP Genel Başkanı Özel: Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak

AA ve ANAR'dan kamuoyu gündem araştırması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet