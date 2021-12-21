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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin önümüzdeki 40 yılı planlayacak stratejiye ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Önümüzdeki 20, 30, 40 yılı planlayacak stratejiye ihtiyacı var." dedi.

Buket Güven, Seval Ocak Adıyaman   | 21.12.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin önümüzdeki 40 yılı planlayacak stratejiye ihtiyacı var Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, herkesin güzel bir Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediğini belirtti.

Türkiye'nin dünyada örnek olacak davranışlar sergilemesini istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi ve insan hakları gelişmiş, ülkeyi yöneten siyasetçilerin eleştirilere büyük bir gülümseme ve sabırla baktıklarını görmek isteriz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidarın adalete, anayasaya, kanunlara ve kuvvetler ayrılığına uyması ve devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanması gerektiğini dile getirerek, bu inançla yola çıkıldığı takdirde devletin adaletle yönetileceğini söyledi.

Kayseri temaslarını anlattı

Hafta sonu Kayseri'de olduklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızla Kayseri'de bir toplantı yaptık. Kayseri'yi seçmemizin nedeni, burada tek bir belediye başkanımızın dahi olmamasıydı. Kayseri merkezi ve ilçeleri bizim belediye başkanlarımızı görsün istedik. Halkla ilişki kursunlar istedik." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına 'mutlaka kara kış fonu oluşturacaksınız' çağrısında bulunduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sağ olsunlar belediye başkanlarımız büyük bir özgüvenle çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu,"Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Önümüzdeki 20, 30, 40 yılı planlayacak stratejiye ihtiyacı var. Yarını göremiyorsanız planlama yapamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayı olacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yapacakları işin güveni tesis etmek olacağını dile getirdi.

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