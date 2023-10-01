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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm."

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.

Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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