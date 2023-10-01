CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Terörle ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Ankara'da bombalı terör saldırısı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanındayız
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
- Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır
- İletişim Başkanı Altun: Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyeceğiz
- Meclis'teki siyasi partilerden Ankara'daki terör saldırısına tepki
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm."
❝İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 1, 2023
❝Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif… pic.twitter.com/RtaAddyEkw
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla aradı
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Bakan Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı.
Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.