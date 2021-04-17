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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 17.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 28'nci yılında 8'nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8'nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum."

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