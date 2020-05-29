CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.
#İstanbulunFethi'nin 567. yılında; bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve "geldikleri gibi giderler" inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 29, 2020
Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.