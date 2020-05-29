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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.

Barış Gündoğan   | 29.05.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

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