CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, en büyük dileğinin her bir belediyenin Balkan coğrafyasında kardeş belediyesi bulunması olduğunu söyledi.
Tekirdağ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'daki bir otelde düzenlenen "Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı''nın açılışında yaptığı konuşmada, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gagavuzya Özerk Yeri, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen ya da salgın nedeniyle toplantıya çevrim içi katılan tüm belediye başkanlarına en içten dileklerini sunduğunu belirtti.
Balkanlar ve Rumeli ile güçlü tarihsel gönül bağları bulunduğunu, bugün ülke nüfusunun 30 milyonunun Balkan kökenli olduğunu ve yine Balkanlar'da 10 milyonu aşkın soydaş ve akraba topluluğunun yaşadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Balkan kökenli yurttaşlarımızın ülkemizde kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla, göç edilen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ilişkiler var, elbette bundan son derece memnunuz." dedi.
Kılıçdaroğlu, bir çalışmanın başarısının, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve iş birliği imkanları üretmekle mümkün olduğunu ifade etti.
Balkan masasında görev yapan, sorumluluk alan arkadaşlarının gayretlerini gördüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, son 3 ayda Ankara'da, Samsun Atakum'da ve İzmir Bornova'da gerçekleştirilen çalışmanın dördüncüsünün bugün Trakya'da yapıldığını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, burada yapılan çalıştayın Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsadığını ifade ederek, "Tüm Trakya'yı kapsayan bu çalıştaya yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlar'daki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek iş birlikleri ele alınacak." diye konuştu.
Çalıştayda yerel yönetimlerin karşılıklı birikim ve deneyimlerini paylaşacağını aktaran Kılıçdaroğlu, buradan güzel kararlar çıkacağına emin olduğunu, kısa süre sonra bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceklerini kaydetti.
"Mutlaka Balkanlar'a ulaşmalıyız"
Her türlü taassuptan uzak, ahbap çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerle beraber bu çalıştayın yapılmasının son derece önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle 'hepiniz' temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan kaynakları israf etmeyerek, insana dokunan, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Balkanlar'a yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden, milli vasfın muhafazası önemlidir. Burada da belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor."
"En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan masasına da büyük görevler düşüyor. Bunun eş güdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlar'a ulaşmalıyız." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunları yaparken Balkanlar'dan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak, elbette biz.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimizdir."
Çalıştayın açılışında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Balkanlar'daki bazı belediyelerin başkanları da konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.