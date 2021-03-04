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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı

Semra Orkan   | 04.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.

Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na incelemelerinde, CHP İstanbul milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

Yıkım ekibinde görevli işçiyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradaki bir oyuncakçı dükkanını da ziyaret ederek iş yerindekilerle sohbet etti.


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