CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı
İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da "Hayat Kurtarma Hareketi" kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.
Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na incelemelerinde, CHP İstanbul milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.
Yıkım ekibinde görevli işçiyle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, buradaki bir oyuncakçı dükkanını da ziyaret ederek iş yerindekilerle sohbet etti.
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