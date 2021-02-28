CHP Genel Başkanı Kılıçdardoğlu: Bugün Mavi Vatan'dan söz ediyorsak bu Ecevit ve Erbakan'ın sayesindedir
Kılıçdardoğlu, "Bugün Mavi Vatan'dan söz ediyorsak bu, Ecevit ve Erbakan'ın sayesindedir. Bu koalisyonun önemli bir niteliği, farklı siyasi geleneklere sahip iki partinin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geleceğini göstermiş olmasıdır." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, Saadet Partisince merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı"ndaki konuşmasında, bir Cumhuriyet çocuğu olan merhum Necmettin Erbakan'ın hocalığının sadece bir akademik unvan olmadığını söyledi.
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Kılıçdaroğlu, "Onun hocalığı üniversite kürsülerine sıkışmış bir akademisyen-öğrenci ilişkisi de değildir. Onun hocalığı, aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin, siz değerli mensuplarını vatan, millet ve bayrak sevgisi ile bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Onun hocalığı, Milli Nizam Partisinden Milli Selamet Partisine ve 12 Eylül sonrasında sırasıyla Refah, Fazilet ve Saadet Partisine kadar uzanan bir kararlılığın hocalığıydı." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ihtiyacı olan ezgiyi bugün bir kez daha seslendirmeye başladıklarına inandığını dile getirerek, "Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi aynı zamanda farklılıkların bir araya gelerek pek çok sorunu çözebilmiş olmamızın tarihidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazandığımız milli mücadelemiz, birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizin de en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.
Farklılıklarla bir araya gelip Türkiye'nin birçok sorununu çözebilmiş olmanın bir başka örneğinin de 26 Ocak 1974'te kurulan Birinci Ecevit Hükümeti yani Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi Koalisyonu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "11 aylık kısa ömrüne rağmen bu koalisyon hükümeti, Türkiye ve bölgenin geleceği açısından tarihi adımlar atmayı başarmıştır. Bu başarıların şüphesiz en önemlileri 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve devamıdır. Bu harekat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır ve bugün Mavi Vatan'dan söz ediyorsak bu, Ecevit ve Erbakan'ın sayesindedir. Bu koalisyonun Kıbrıs Barış Harekatı ile haşhaş ekiminin serbest bırakılması da dahil tarihi nitelikteki pek çok icraatı kadar önemli bir başka niteliği daha var. Bu nitelik farklı siyasi geleneklere sahip iki partinin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geleceğini göstermiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Tüm kırgınlıkları ve acıları gidermeliyiz"
Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi protokolünde yer alan maddeleri anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Belki de bu koalisyonun hangi duygularla kurulduğunun en somut ifadesi 3. maddesinde yer almaktadır. 'CHP-MSP koalisyon hükümeti, kırgınlık ve acıları gidererek bütün geçmişin bir yana bırakılmasını, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev sayar.' Sayın değerli siyaset büyüklerimiz de burada. Onlar da bu koalisyonun tanıkları oldular. Bugün de ihtiyacımız olan budur, tüm kırgınlıkları ve acıları gidermeliyiz. Bütün bir geçmişi bir yana bırakarak helalleşmeliyiz. Karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamını oluşturmalıyız ancak bunları başarabildiğimiz zaman yaşanabilir bir Türkiye'yi kurabiliriz. Biz dostlarımızla birlikte yaşanabilir bir Türkiye'yi kuracağımıza inanıyoruz ama bugün dostlarımızın arasında saymadıklarımızı da düşmanlarımız olarak görmüyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim, dostlarımız vardır ancak düşman olarak gördüklerimiz yoktur."
Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın lideri olduğu siyasi partiler kapatıldığında ve siyasi yasaklı duruma düştüğünde dahi Cumhuriyet'e bağlılığından geri adım atmadığına dikkati çekerek, "Ülkeyi kutuplaştırmamış, kendisi üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaya çalışan kimi vesayet kurumlarına karşı dahi hukuk içinde mücadele yürütmüştür. Kendisi gibi düşünmeyene karşı her zaman saygılı olmuştur ancak haksızlık karşısında da asla susmamıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin içinde bulunduğu temel sorunların çözümünün, ekonomik buhrandan çıkabilmenin tek yolunun daha fazla demokrasi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle yeniden hakimiyetin kayıtsız, şartsız milletin olduğu temel ilkesine uygun hale getirilmesinin, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebilmesinin, din ve vicdan özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırılmasının, kimsenin ötekileştirilmediği, kimsenin dışlanmadığı bir ülke olabilmemizin, bağımsız ve barışçı bir dış politika uygulayabilmemizin, kamu istihdamında liyakatin esas olmasının, işçimizin ve çiftçimizin hakkını, alın terini kurumadan alabilmesinin, esnafımızın gününü bereketle geçirmesinin, sanayicimizin küçük ve orta boy işletmelerimizin gelecek endişesi taşımadan üretebilmesinin, kamu bütçesinin denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde tüm vatandaşlarımızın refahı doğrultusunda kullanılabilmesinin, terörün kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının yegane yolu daha fazla demokrasidir. Tıpkı bu salonda olduğu gibi farklılıklarımızın birer zenginlik olduğu bilinciyle istişare ederek, aklımızı kullanarak, hakkın galip gelmesini, batılın zail olmasını sağlayabiliriz."
Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgını sürecinin uluslararası düzeyde yeni bir sosyal devlet ihtiyacının şart olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, yeni bir sosyal devletin de ancak uluslararası dayanışmayla sağlanabileceğini söyledi.
"Egemen güçlerin zenginliklerinden fedakarlık yapmaları bir zorunluluktur"
Hazreti Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu hadis sadece komşularımızla kurmamız gereken beşeri ilişkiye değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin olması gereken düzeyini de belirler. Egemen güçlerin zenginliklerinden fedakarlık yapmaları bir zorunluluktur. Üçüncü dünya ülkelerinin sömürülmesi yoluyla sağlanan bu zenginlik, helal bir zenginlik değildir. Egemen güçlere geri adım attıracak ülke, tarihi boyunca mazlum milletlere timsal olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. D-8'in kuruluş felsefesi de bu doğrultudadır. İnanıyorum ki daha fazla demokrasi hedefi ile sağladığımız birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya örnek olacaktır. Dünyevi hırslarımızdan arınarak, çatışmayı kutuplaştırıcı dili, 'sadece ben' diyen anlayışı ülkemizin gündeminden söküp atacağız." görüşünü paylaştı.
Necmettin Erbakan'ın doğum gününün 29 Ekim 1926 olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 1923'te Erbakan Hocanın da 97'nci yaşını kutlayacağız. İnanıyorum ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in 100. yaşını, Atatürk Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırılmış olarak kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bürokratken benim de başbakanlığımı yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Barış ve diyalog kapısını açık tutan, çatışmadan değil, birlikten yana olanlara yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Karamollaoğlu: Yaşanabilir bir Türkiye hedefimiz var
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 10 yıl önce 27 Şubat 2011'de milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebedi hayatı uğurlanan Erbakan'ı rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Karamollaoğlu, Erbakan ile tanıştığında 26 yaşında olduğunu, o günden bu yana ne yanından ne de çizgisinden ayrıldığını aktardı.
Karamollaoğlu, Erbakan'ın hayatı boyunca milletin inancını, değerlerini küçümseyenlerle mücadele ettiğini dile getirdi. Kendilerinin de tıpkı Erbakan gibi milletin değerlerini istismar edenlere karşı çıktığını ifade eden Karamollaoğlu, Erbakan'ın hayatı boyunca işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun emeklinin hakkını savunduğunu söyledi.
Ünal: Erbakan milletin evladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Erbakan'ın bilim insanı, devlet adamı ve ilham olmuş bir ufuk insanı olduğunu kaydetti.
Geriye dönüp baktığında Erbakan'ın biyografisinden en çok etkilendiği insanlardan birisi olduğunu dile getiren Ünal, "Öğrenciliğine baktığınızda, üniversite hayatına baktığınızda, akademik hayatına baktığınızda disipliniyle kendi inşa ettiği değerleri ve karakteriyle ilham veren bir insan olmuştur." ifadelerini kullandı.
Ünal, Erbakan'ın sadece bir siyasi görüşün değil "milletin evladı" olarak anılan, yad edilen ve minnet, rahmetle anılan bir insan olduğunu söyledi.
Necmettin Erbakan'ın siyasetin üzerinde bir değer olduğunun altını çizen Ünal, "Onun heyecanını, onun mücadelesini, onun verdiği kavgayı bu milletin ruhunun bir parçası olarak görüyor ve karşısında saygı ile eğiliyorum." diye konuştu.
Sancar: İlkeli duruşuyla siyasette önemli izler bıraktı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Erbakan'ın siyasi geleneğine ve çizgisine bağlılığıyla, Türkiye'nin temel meselelerine demokrasi içinde çözüm arama çabalarıyla, demokrasi dışı girişimler karşısında sergilediği ilkeli duruşuyla siyasette önemli izler ve değerli bir miras bıraktığını söyledi.
Uysal: Şehirli bir muhafazakarlık anlayışı içerisinde açtığı çığırı önemsiyorum
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini belirterek, "Bu büyük mecranın içerisinden gelerek bugün Necmettin Erbakan Hocamızın özellikle sosyoloji çevre-merkez ilişkisi diyebileceğimiz bir ilişkinin içerisinde çevrenin taleplerini, merkezin içerisinden çıkarak iyi yetişmiş şehirli bir muhafazakarlık anlayışı içerisinde açtığı bu çığırı, Türk milleti adına, Türk tefekkür hayatı adına ben de önemsiyorum." dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Necmettin Erbakan'ın sadece siyasi lider olmadığını, İslam alemindeki neslinin, insanlık neslinin karşı karşıya kaldığı sınamalarda özgün bir çizgi oluşturmuş ve kendilerine köklü bir miras bırakan insan olduğunu belirtti.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erbakan'ın siyasi hayatından örnekler vererek, "Bugün rahmetli Necmettin Erbakan'ın siyasi nezaketine, diğer partilerle diyalog zemininden kopmayışına, saygı sınırlarını ihlal etmeyen siyasi mücadele üslubuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır." dedi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de Erbakan'ın gücünü, kuvvetini ve bütün ömrünü inandığı İslam'a hizmet yolunda harcadığını belirtti.
Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Erbakan'ı ölümünün yıl dönümünde minnetle şükranla yad ettiklerini söyledi.
Erbakan'ın ilim, irfan, iman ve izan insanı olduğunu belirten Yalçın,"Erbakan Hoca hedefleriyle iddia, birikimiyle itibar, dava insanlarıyla irtibat, sözüne sadakati ile itimat, mümtaz gayret ve sarsılmaz iyi niyetiyle ihlas sahibi bir insandı." dedi.
Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gönderdiği telgraf da okundu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi birer konuşma yaptı.
Programa, milli görüş camiasından ve partililer ile çok sayıda siyasetçi katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.