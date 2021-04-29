CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni ve hem nakdi yardım götürdü." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde 11 milyondan fazla vatandaşımıza hem ayni ve hem nakdi yardım götürdü. Borcu olan 1,5 milyona yakın ailenin suyu kesilmedi. Belediyelere ait iş yerlerinin kiraları ertelendi." dedi.
Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade etti.
CHP'li belediyelerin bu zor zamanlarda "hizmeti milletin ayağına götürdüğünü" ifade eden Torun, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 'Askıda Fatura' kampanyalarında, ihtiyaç sahibi ailelerin 500 bine yakın faturası, hayırsever vatandaşlarımız tarafından ödendi. Bu faturaların toplam bedeli ise 50 milyon lirayı aştı. Ramazan ayının ilk iki haftasında, 1 milyon 578 bin haneye ayni yardım, 498 bin haneye nakdi yardım yapıldı. Bu yardımların toplam maliyeti, sadece 2 haftada 100 milyon lirayı buldu. Ramazan ayında başlatılan bağış kampanyalarında da şu ana kadar 30 milyon liraya yakın destek toplandı."
Belediyelere yeni genelge
Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarıyla 17 günlük "tam kapanma" sürecine girileceğini anımsatan Seyit Torun, buna ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li belediyelere yeni bir genelge gönderdiklerini bildirdi.
Torun, şu bilgileri verdi:
"Bu kapsamda belediyelerimiz, devam eden yardımlarının yanı sıra belediyelere ait iş yeri kiralarının ertelenmesi ve faturasını ödeyemeyen ailelerimizin suyunun kesilmemesi konusunda hassasiyet gösterecek. Belediyelerimiz ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra taleplerini de durduracak. Tüm bunların yanında, iş yeri kapanacak esnaf, bu iş yerlerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerde çalışan vatandaşlarımıza imkanlar ölçüsünde destekler verilecek.
Yani bizim belediyelerimiz tam kapanmada, tam seferberlik anlayışıyla çalışmaya devam edecek. İnanıyoruz ki belediyelerimiz, bu tarihi sorumluluğun da altından kalkacak, 17 günlük kapanma süresinde, bölgelerindeki vatandaşın yüzünü güldürmek için tüm imkanları zorlayacaktır."
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