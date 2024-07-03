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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı ve Arkeoloji Alanı'nda incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

CHP, eğitim politikalarına ilişkin 24 saatlik basın açıklaması yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunları anlatmak için gelecek hafta 24 saat sürecek bir basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Alper Şaşmaz, Serdar Açıl  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
CHP, eğitim politikalarına ilişkin 24 saatlik basın açıklaması yapacak

Ankara

Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Suat Özçağdaş, milli eğitimle ilgili gündemin hiç durmadığını ve bu alanda ülke yararına bir şey yapılmadığını söyledi.

Bu kapsamda kamuoyuna alternatif oluşturmak için bir etkinlik yapacaklarını dile getiren Özçağdaş, "Bu ilk defa yapılacak. 24 saatlik bir basın açıklaması yapacağız. Bir eğitim maratonu olacak. Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunlarda eğitimle ilgili çözülemeyen meselelerin bir yansıması var. Eğitim, Türkiye'nin en başat alanlarından bir tanesi. Buna dikkat çekmek, yeni ve farklı bir çalışma yapmak, uzmanların görüşlerini dile getirmelerini sağlamak istedik." diye konuştu.

Özçağdaş, 22 konu başlığının ele alınacağı basın açıklamasının, gelecek hafta perşembe veya cuma günü saat 10.00'da başlayacağını ve açık alanda yapılacağını bildirdi.

Suat Özçağdaş, basın açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları, partililer ve eğitimcilerin katılacağını ifade etti. Özçağdaş, bu etkinliğin ardından 21 ilde eğitim buluşmaları gerçekleştireceklerini dile getirdi.

CHP'li Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali için Danıştay'da dava açacaklarını, hazırlıkları tamamladıklarını aktardı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le görüşmediğini ve bir randevu talebinin de olmadığını belirtti.

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