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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, Nef firması ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki iş birliğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
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Politika

Çelik 'siyasi cinayetler işleneceği' iddiasını değerlendirdi: Böyle bir hareket sadece Türkiye düşmanlarına hizmet eder

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin, "Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder." dedi.

Enes Kaplan   | 12.10.2021
Çelik 'siyasi cinayetler işleneceği' iddiasını değerlendirdi: Böyle bir hareket sadece Türkiye düşmanlarına hizmet eder

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde, hükümetleri döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğine işaret etti.

Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devrin kapandığını vurgulayan Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

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