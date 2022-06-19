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Politika

Çelik: Birilerinin SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 19.06.2022
Çelik: Birilerinin SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değil

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitlerin, bir siyaset krizine dönüştüğünü, her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyasetin üretildiğini belirtti. Çelik, şöyle devam etti:

"Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye'nin kazanımlarıyla hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP'nin, kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımlarıyla hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor. Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA'larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye'nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu."

Türkiye'nin kazanımlarıyla hesaplaşmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenlerin ve bunlara suskun kalan parti yönetimlerinin helalleşmeye dair söylediği her şeyin boş olduğunu belirten Çelik, "Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu. SİHA'larımızdan başta terör örgütü PKK ve uzantıları ile Türkiye düşmanlarının rahatsızlığı anlaşılır bir durumdur. Dünya barışını korumaya ve terörle mücadeleye önem veren herkes için Bayraktar SİHA'ları bir güvencedir. Milli güvenliğimiz açısından güçlü bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka bir şey değildir." görüşüne yer veren Çelik, Türkiye'nin kazanımlarını koruyacaklarını Türkiye'nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceklerini kaydetti.

Çelik, "Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye'nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine aynı adresten geldi. Türkiye'nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz." ifadelerini kullandı.




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