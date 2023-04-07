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Politika

Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Gazze'ye ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı.

Salih Okuroğlu, Mücahit Aydın  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Gazze'ye ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadıklarını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise İsrailli Bakan Cohen'in, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, “İsrail'in gerilimi ve şiddeti önlemek için birçok çaba sarf ettiğini ve bu çabaları sürdüreceğini” söylediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cohen, Türk meslektaşına son günlerde tırmanan olayların arkasında şiddetin sorumluluğunu taşıyan terör örgütü Hamas'ın olduğunu söyledi ve meslektaşından Hamas liderlerine, Lübnan ve Gazze üzerinden İsrail vatandaşlarına yöneltilen terörizm ve saldırıların bedelini örgütün üstleneceğine dair net bir mesaj iletmesini istedi. Cohen, İsrail'in, Hamas'ın terör ve şiddeti devam ettirmesine sert bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti."

Açıklamada ayrıca, Cohen’in, Orta Doğu ve dünyadaki meslektaşları ile görüşmelerinde, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki statükoya bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

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