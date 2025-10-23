Dolar
Dünya

ABD, Hamas'ın silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Hamas'ın silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Islam Doğru  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Birleşmiş Milletler

Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), "Filistin sorunu da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda konuştu.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "tarihi bir fırsat" olarak niteleyen Waltz, "Dostlarımız Katar, Mısır, Türkiye ve bölgenin yardımıyla, bu son başarı belki de en büyük açılım olabilir. Bu tarihi başarı kutlandı ancak rehavete sebep olmamalı, henüz iş bitmedi." dedi.

Hamas'ın kalan İsrailli esirlerin cesetlerini teslim etmesi ve silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirten Waltz, "Başkan (Donald)​​​​​​​ Trump burada oyun oynamıyor ve basitçe söylemek gerekirse, Hamas'ın Gazze'deki işi bitmiştir ve orada bir geleceği yoktur." ifadelerini kullandı.

Waltz, Hamas'ın bunları yapmadığı takdirde ateşkesi ihlal etmiş olacağı ve ağır sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Hamas'ın anlaşmaya uymasından sonra Gazze'nin yeniden inşasının bölgesel ve küresel bir olay olarak gündeme geleceğini söyleyen Waltz, ateşkesin ardından Gazze'ye süren insani yardım akışını da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Waltz, Gazze'deki ateşkes ile Trump yönetiminin Orta Doğu'da daha kapsamlı müreffeh bir başlangıca işaret ettiğini de öne sürerek, ancak bu vizyon için İran'ın "sahte umutlarını" bırakıp ABD ile doğrudan bir diyaloğa girmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

İran’ın "yolundan" vazgeçmediği sürece sonuçlarıyla yüzleşmeye devam edeceği uyarısı yapan Waltz, konsey üyelerine de İran'a uluslararası barış ve bölgesel güvenlik için en iyi olanı yapması konusunda baskı yapmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

