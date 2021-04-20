Euro
9.78
Dolar
8.11
BIST 100
1,372.99
Altın
1,772.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor.
logo
Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsmail Özdemir   | 20.04.2021
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini belirtti.

Başkan Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
Koronavirüste son 24 Saat (20 Nisan 2021)
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İsrail ile İngiltere 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyor

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi

Kovid-19 tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran siyaseti sabotajların gölgesinde

İran siyaseti sabotajların gölgesinde