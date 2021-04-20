Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini belirtti.
Başkan Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.