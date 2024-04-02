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Politika

Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti

Türkiye genelinde tek aday gösteren Güç Birliği Partisinin Mudurnu Belediye Başkan adayı Mustafa Doğramacı, ikameti Bolu merkezde bulunduğu için aday gösterildiği ilçede oy kullanamadı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Bolu'da ilçe belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Güç Birliği Partisinin (GBP) Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

GBP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tek adayını Mudurnu ilçesinden gösterdi. Aday olarak belirlenen evli ve 4 çocuk babası 48 yaşındaki Doğramacı, pazar günü gerçekleştirilen seçimde 3 oy aldı.

Türkiye tarihinde "en az oy alan partinin adayı" olan Doğramacı, kendisi ve ailesinin ikametinin Bolu kent merkezinde bulunması nedeniyle adaylığını koyduğu ilçede oy kullanamadı.

Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir kafede çalışan Doğramacı, AA muhabirine, partilerinin 2020'de kurulduğunu anlattı.

Doğramacı, bu süreçte alınan seçim yeterliliğinin korunabilmesi için parti yönetiminin ortak kararı doğrultusunda adaylığının açıklandığını belirterek, "Vatandaşa açıklamadık. Sadece Atatürkçü düşünce ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hizmet edecek kardeşlerimize yardımcı olmak açısından bu şekilde hizmet ettik. Umarım faydalı olmuştur." diye konuştu.

"Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı"

Hiçbir seçim çalışması yapmadığına değinen Doğramacı, "Diğer partili arkadaşlarımız gibi çalışma olmadı. Adaylığımızı açıklayıp, broşür, katalog gibi çalışma ya da kapı kapı dolaşma yapmadık. Olmadığı için sadece seçim pusulasındaki amblemimizi görerek bu şekilde oy atanlar oldu." şeklinde konuştu.

Doğramacı, 3 oyun sevenlerinden geldiğini dile getirerek, "Bu 3 oyun, ileride 3 bin hatta milyonlara yansıyacağını bekliyor ve biliyoruz. Adaylığımızı gerçekten açıklamış olsaydık 3 oy değil, 3 bin oy olacağından adım gibi eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak sadece Mudurnu ilçesinde seçime girdiklerine işaret eden Doğramacı, "Çünkü 81 ilde hiçbir aday açıklanmadı, sadece formalite icabı, seçim yeterliliğini koruyabilmemiz için tek Mudurnu Belediye Başkanlığı için açıklama yapıldı." dedi.

Doğramacı, ailecek Bolu'da ikamet ettiklerini anlatarak, "Oy verenler aile tarafımdan değil. Bolu'da ikamet ediyorum. Partinin ilçe başkanlığını yürütüyordum ama Bolu'da ikamet ediyorum. Biz de karara saygı duyduk ve çıktık. 3 oy almak vatandaş tarafından komik gibi görülüyor ama bizimkisi oy almak değil, seçim yeterliliğini koruyup diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmak." ifadesini kullandı.

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