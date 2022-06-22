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Politika

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

İsmail Çimen   | 22.06.2022
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Harun Özalp - AA

TBMM

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