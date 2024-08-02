Bakanı Ersoy: İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir." dedi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerini kullandı.
Ersoy, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya platformundan tepki gösterdi.
Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.