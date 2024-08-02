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Politika

Bakanı Ersoy: İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Bakanı Ersoy: İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına sosyal medya platformundan tepki gösterdi.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez. İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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