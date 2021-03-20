Bakan Soylu: Yakın zamanda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız" dedi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz.”#İstanbulSözleşmesi ile ilgili... pic.twitter.com/MQT9ieXLek— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 20, 2021
Bakan Soylu, "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı eksiltmez veya arttırmaz." ifadelerini kullandı.
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