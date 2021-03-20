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Politika

Bakan Soylu: Yakın zamanda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yakın zamanda herkes görecek ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız" dedi.

Sefa Şahin   | 20.03.2021
Bakan Soylu: Yakın zamanda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Soylu, "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı eksiltmez veya arttırmaz." ifadelerini kullandı.

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