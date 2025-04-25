Bakan Kurum: Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız
İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız." dedi.
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