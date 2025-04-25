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Politika

Bakan Kurum: Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız

Gökçe Karaköse  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Bakan Kurum: Sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız." dedi.

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