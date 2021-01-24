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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 24.01.2021
Bakan Karaismailoğlu: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." bilgisini verdi.

Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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