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Politika

Bakan Göktaş: Evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların yanlarında olmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Efsa Çağla Yavuz  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Bakan Göktaş: Evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların yanlarında olmaya devam edeceğiz Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların (Diyarbakır anneleri) verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım yaptı.

Diyarbakır annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için 2 bin gündür nöbet tuttuklarını, gözyaşlarını umuda, acılarını ise sabırlı bir mücadeleye dönüştürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Diyarbakır annelerinin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Göktaş, "Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." değerlendirmesini yaptı.

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