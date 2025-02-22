Bakan Göktaş: Evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların yanlarında olmaya devam edeceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların (Diyarbakır anneleri) verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Anneleri terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için tam 2000 gündür nöbet tutuyor. Onlar, gözyaşlarını umuda, acılarını sabırlı bir mücadeleye dönüştürdü.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 22, 2025
Kayıp evlatlarını PKK’nın elinden kurtarmaya and içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar… pic.twitter.com/DkSG2S0vId
Göktaş, sosyal medya hesabından, Diyarbakır annelerine yönelik paylaşım yaptı.
Diyarbakır annelerinin terör örgütü tarafından kaçırılan evlatları için 2 bin gündür nöbet tuttuklarını, gözyaşlarını umuda, acılarını ise sabırlı bir mücadeleye dönüştürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Kayıp evlatlarını PKK'nın elinden kurtarmaya ant içmiş anaların verdiği bu tarihi mücadelede şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Diyarbakır annelerinin ikiyüzlü bir sessizlik içinde görmezden gelinmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Göktaş, "Biz inanıyoruz ki anaların gözyaşları bütün hesapları bozacak güçtedir." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.