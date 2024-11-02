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Politika

Bakan Fidan Cibuti'de temaslarda bulundu

Büşranur Koca  | 02.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Bakan Fidan Cibuti'de temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü

Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan, Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştüğü bildirildi.

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