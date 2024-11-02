Bakan Fidan Cibuti'de temaslarda bulundu
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştü
Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi. pic.twitter.com/pBVnJjPsjj— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 2, 2024
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Merzuk ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi. 🇹🇷🇲🇷 pic.twitter.com/1KiLg8Og8V— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 2, 2024
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştüğü bildirildi.
Bakan Fidan, Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi. 🇹🇷🇧🇮 pic.twitter.com/ATejiZ0qxP— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 2, 2024