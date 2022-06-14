Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Dodik ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik ile İstanbul'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Milorad Dodik'le Bosna Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
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Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik’le Bosna-Hersek başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 14, 2022
Met w/Milorad Dodik, Member of the Presidential Council of Bosnia and Herzegovina. Discussed developments in our region, particularly in #BiH. pic.twitter.com/aqTuZY70uq