Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 23.05.2020
Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netnyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor
İran'da türbeler ve kutsal mekanlar yarın açılıyor
Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
'Kovid-19 endişesiyle acil servise gitmekten çekinmeyin' uyarısı

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Bakan Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Türkiye'nin girişimiyle İslam ülkeleri Filistin için toplanacak

İİT, İsrail'in 'ilhak' planını görüşmek için olağanüstü toplanacak

Fetih hareketinden Abbas'a BAE kaynaklı hakaretlere kınama

Fetih hareketinden Abbas'a BAE kaynaklı hakaretlere kınama
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD'ye 'anlaşmaya dön' çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den ABD'ye 'anlaşmaya dön' çağrısı
Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı

Netanyahu’dan Filistin Yönetimi’ne Trump’ın planı çerçevesinde müzakere çağrısı