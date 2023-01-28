Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor
Nevsehir
Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.
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