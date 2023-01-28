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Politika

Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor

Behçet Alkan   | 28.01.2023
Bakan Bozdağ: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor

Nevsehir

Adalet Bakanı Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil." açıklamasında bulundu.

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