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Politika

Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Niazi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ile görüştü.

Cemil Murat Budak   | 02.12.2020
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Niazi'yi kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı kaydedildi.

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