Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Niazi'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ile görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'yi kabul ettiği belirtildi.
Görüşmeye, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.