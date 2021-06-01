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Politika

Bakan Akar NATO Savunma Bakanları ile görüştü: Başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelemiz devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin NATO ve Avrupa’nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edildi.

Sarp Özer   | 01.06.2021
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları ile görüştü: Başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelemiz devam ediyor Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye’nin NATO’ya katkılarını vurguladı, NATO ve Avrupa’nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre NATO Savunma Bakanları Toplantısı, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının video konferansla katılımıyla tek oturum olarak yapıldı.

14 Haziran’daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda NATO’nun 2030 süreci ile Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türkiye’nin NATO’ya katkıları vurgulanmış, NATO ve Avrupa’nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edilmiş, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO’nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye’de olduğu belirtilmiş, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış, mevcut katkılara ilave olarak siber imkan ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir."

Açıklamada, Akar'ın Afganistan'daki gelişmelere yönelik ise "NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan’daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunduğu, Türkiye’nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurguladığı" belirtildi.


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