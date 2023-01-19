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Politika

Bakan Akar Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti

Mümin Altaş   | 19.01.2023
Bakan Akar Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyelerini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki kabul, basına kapalı yapıldı.

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