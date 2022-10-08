Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başörtüsü düzenlemesine iilişkin, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.
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