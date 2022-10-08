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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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Politika

Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir

Orhan Onur Gemici   | 08.10.2022
Bahçeli: Başörtüsü düzenlemesi TBMM'ye sunulduğunda MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başörtüsü düzenlemesine iilişkin, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

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