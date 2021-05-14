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Politika

Altun: İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.05.2021
Altun: İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

Ankara

Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

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