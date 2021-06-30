Akşener: Türkiye'nin zenginleşme reçetesi Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Türkiye'nin zenginleşme reçetesi Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir, adil ve kayıpsız bir ekosistemdir. Artagan, Gelir İdaresi Başkanlığının 21. yüzyıldaki adıdır." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na, kamuoyuna "Elmalı davası" olarak yansıyan 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğun istismara uğradığına yönelik iddialara değinerek başladı.
Sanıkların, adli tıp raporlarına rağmen tahliye edildiğini ifade eden Akşener, "Tutuklu yargılamayı olağanlaştıranlar, konu iki küçük çocuğumuza vicdansızca yapılan cinsel istismar olunca tutuksuz yargılamayı tercih etmişler. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun." diye konuştu.
"Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılsın"
Pandemi sürecinde, "yarım yamalak da olsa uygulanan" kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda biteceğini anımsatan Akşener, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istedi.
"Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir"
Meral Akşener, ekonomide ve ticari ilişkilerde dijital dönüşümü hedef alan "Artagan Projesi"nin ayrıntılarını anlattı.
Artagan'ın öz Türkçede "bolluk ve bereket" anlamına geldiğini belirten Akşener, bankacılık sisteminin mevduat fazlası veren ve büyümenin fitilini ateşleyecek kurumlara dönüşeceğini, kredi faizlerinin yakın tarihin en düşük seviyelerine gerileyeceğini, üretimin artacağını, gerçekleştirilemeyen tüm atılımlar için gerekli finansmana sahip olunacağını anlattı.
Akşener, şöyle devam etti:
"Türkiye’nin zenginleşme reçetesi Artagan, nakitsiz topluma dayalı yeni bir ekosistemdir, adil ve kayıpsız bir ekosistemdir. Artagan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21. yüzyıldaki adıdır. Artagan, tüm mali kayıt ve denetimin yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan özerk bir mali denetim ağıdır. Artagan, içinde binlerce yazılım ve vergi uzmanının bulunduğu korunaklı bir kampüste yer alır. Kampüsün altındaysa ülkemizdeki tüm para trafiğini derleyen bir sunucu tarlası bulunur."
Artagan'ın gelire dayalı ve adil bir vergi sistemine geçiş fırsatı sunacağını anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artagan hayata geçtikten sonra ise herkes geliri üzerinden adil bir şekilde vergi ödeyecek. Ne var ki Artagan'ın bunları sağlayabilmesi için tüm para hareketlerinin dijital ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sebeple, Artagan'ın ilk aşaması, Türkiye'deki tüm para akışını dijital sistemlere taşıyarak nakitsiz toplum sürecine hazırlanmak olacak. Milletimizden yetkiyi aldığımızda bu hazırlıkları, eş zamanlı adımlarla süratle hayata geçireceğiz."
Pek çok ülkenin nakitsiz topluma geçişte yol aldığını, Türkiye'nin ise sadece bunu izlediğini ileri süren Akşener, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinin 5 yıl içinde nakitsiz topluma geçeceklerini, Hindistan'ın ise yüksek değerli banknotları piyasadan çekerek nakit kullanımını sınırlandırdığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.