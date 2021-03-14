Akar 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık personeliyle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeliyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Akar, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Huzur ve mutluluğun temel kaynağının sağlık olduğunu belirten Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığına işaret eden Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık personelimizle bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Koronavirüs salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.https://t.co/rucTUgr5Fr#MSB #HulusiAkar #14MartTıpBayramı pic.twitter.com/kq9QEq10Tc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021
Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yapan askeri sağlık çalışanlarının yerlerinin ayrı olduğunu kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personelini rahmet, gazileri minnetle yad etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.