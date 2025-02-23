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Politika

AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Merve Yıldızalp, Duygu Yener, Betül Bilsel, Orhan Onur Gemici, İsa Toprak  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
AK Parti'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala ve Mustafa Elitaş getirildi.

Hayati Yazıcı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, Ahmet Büyükgümüş Teşkilat Başkanı, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanı, Muhammed Faruk Acar Tanıtım ve Medya Başkanı, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı olarak görev yapacak.

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın oldu.

Mali ve İdari İşler Başkanlığına Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanlığına Sevilay Tuncer, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına Ömer İleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığına Hüseyin Yayman getirildi.

Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı ise Halit Yerebakan olarak belirlendi.

MYK'de 9 yeni isim yer aldı

AK Parti MYK'de 9 yeni isim yer aldı.

Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Tuncer, Genel Sekreter İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Yerebakan ile Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Yayman MYK'ye girdi.

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