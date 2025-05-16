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Politika

AK Parti'li Zorlu: Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı inşallah bu yıl içerisinde davet edeceğiz, bir araya geleceğiz." dedi.

Dilhan Türker Yıldız  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
AK Parti'li Zorlu: Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Zorlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre Salonu'nda, 2. Türk Dünyası Stratejik Araştırma Kongresi Açılış Töreni'ne katıldı.

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Buradaki konuşmasında, Türk dünyasını daha ileriye taşıma sorumluluğuyla burada bir araya gelinmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Zorlu, bu doğrultuda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Zorlu, "Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızı inşallah bu yıl içerisinde davet edeceğiz, bir araya geleceğiz ve problemlerimiz neyse orada konuşacağız." dedi.

Zaman zaman Türk dünyasının birliklerine, ortak ideallerine yönelik saldırılar olabileceğini belirten Zorlu, bu saldırıların genellikle dijital mecralarda gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"Karşılıklı yatırımı artırmayı önemsiyoruz"

Kürşad Zorlu, Türkiye'nin, Türk devletleri ile ticaret hacmini büyütmeyi, karşılıklı yatırımları artırmayı ve özel sektör ortaklıklarını genişletmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda kurulan Türk Yatırım Fonu ile Türk Ticaret Odası gibi girişimlerin, söz konusu potansiyelin entegrasyonuna katkı sağladığını ifade eden Zorlu, 2024 sonu itibarıyla Türk devletlerinin kendi içindeki ticaret hacminin 55 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir başka kıyaslayacağımız rakam şudur: Türkiye'nin bu ülkelerle olan dış ticaret hacmi 2015 yılında 12 milyar dolarken, 2024 yılı sonu itibarıyla 26 milyar dolara ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar, iki katından daha fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bunun en büyük sebebi siyasi iradenin kararlı tutumudur. Devlet başkanlarımızın uyumlu bir işbirliği sürdürmesidir. Ve inanın bugün 30'dan fazla alt başlıkta ve sektörde Türk devletleri arasında işbirliği tesis edilmeye çalışılmaktadır."

"Türkiye güven verici bir noktada duruyor"

Türkiye'nin, dünyanın en önemli 10 askeri gücünden biri olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Elbette Türkiye Cumhuriyeti, Türk dünyası için güven verici bir noktada duruyor. Türkiye'nin savunma bütçesi, 2025 yılında 100 ülkenin hasılasından daha fazla bir seviyeye gelecek. Bu da siyasi iradenin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın bu noktaya verdiği önem ile ortaya koyduğu güçlü iradeyle mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların önemine işaret ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ortak alfabe ile ilk eserlerin yazımına başlanacağını da bildirdi.

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