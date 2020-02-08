Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt için İzmir’de Hacı Ali Gültekin Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazında ABD’li heyet incelemelerde bulunuyor
logo
Politika

AK Parti'li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmayacak

AK Parti'nin tüm il ve ilçe kadın kolları başkanlıklarından oluşturulacak gruplar, depremzedelerin yaralarını sarmak ve manevi destekte bulunmak amacıyla Elazığ ve Malatya'ya gidecek.

Aynur Ekiz   | 08.02.2020
AK Parti'li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmayacak

TBMM

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinin tüm il ve ilçe kadın kolu başkanlıklarından oluşturulacak grupların, Elazığ ve Malatya'da depremzedeleri evlerinde, çadır ve konteynırlarda ziyaret edeceklerini bildirdi.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta AK Parti'nin 81 il kadın kolu başkanıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için neler yapılabileceğine ilişkin bir toplantı yaptıklarını, Kadın Kolları Başkanlığından bir heyet oluşturarak, Elazığ ve Malatya'ya gittiklerini belirtti.

Bu kapsamda bir planlama yaptıklarını aktaran Çam, "Tüm il ve ilçe kadın kollarımızla oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Gruplar halinde oradaki kardeşlerimizi bulundukları mekanlarda ziyaret ederek, yaralarının bir an önce sarılması için manevi destekte bulunacağız. İhtiyaçları varsa kadın kolları olarak onları gidermek için de aktif bir şekilde sahada olacağız." diye konuştu.

Deprem bölgesinde dışarıdan görünenin ötesinde bir tahribat olduğunu vurgulayan Çam, "Biz paylaşmak istiyoruz. İyi günde, kötü günde arkadaşlarımız vatandaşlarımızla hemhal olmak istiyor. Planlamamızı yaparak bu ayın 15'inden sonra Elazığ ve Malatya'da olacağız. Teşkilatlarımızın içerisinde psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmenler bulunuyor. Çocuklarımızla oyunlar oynayacaklar. Ailelerimiz ile gönülden gönüle köprüler kuracaklar." dedi.

AK Parti'li kadınlar AFAD gönüllüsü olacak

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının deprem bölgesinde görevlerini çok iyi bir şekilde yaptıklarını, kendilerinin de gönüllere dokunmak için vatandaşlarla özellikle kadınlar ve çocuklar ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca kadınları AFAD gönüllüsü olmak için teşvik ettiklerini belirten Çam, afetlerde hayatta kalmak için bilinç oluşturmak adına yapılacak eğitim çalışmalarına Mart ayında başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

AK Parti'li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmayacak

AK Parti'li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmayacak

AK Parti'den kadınlara 'online başvuru' çağrısı

Depremin gönüllü arama kurtarmacıları yaşadıklarını anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım
İLBANK'tan deprem bölgesindeki valilik ve belediyelere 20,5 milyon liralık hibe desteği

İLBANK'tan deprem bölgesindeki valilik ve belediyelere 20,5 milyon liralık hibe desteği
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı