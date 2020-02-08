AK Parti'li kadınlar depremzedeleri yalnız bırakmayacak
AK Parti'nin tüm il ve ilçe kadın kolları başkanlıklarından oluşturulacak gruplar, depremzedelerin yaralarını sarmak ve manevi destekte bulunmak amacıyla Elazığ ve Malatya'ya gidecek.
TBMM
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, partisinin tüm il ve ilçe kadın kolu başkanlıklarından oluşturulacak grupların, Elazığ ve Malatya'da depremzedeleri evlerinde, çadır ve konteynırlarda ziyaret edeceklerini bildirdi.
Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta AK Parti'nin 81 il kadın kolu başkanıyla Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için neler yapılabileceğine ilişkin bir toplantı yaptıklarını, Kadın Kolları Başkanlığından bir heyet oluşturarak, Elazığ ve Malatya'ya gittiklerini belirtti.
Bu kapsamda bir planlama yaptıklarını aktaran Çam, "Tüm il ve ilçe kadın kollarımızla oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Gruplar halinde oradaki kardeşlerimizi bulundukları mekanlarda ziyaret ederek, yaralarının bir an önce sarılması için manevi destekte bulunacağız. İhtiyaçları varsa kadın kolları olarak onları gidermek için de aktif bir şekilde sahada olacağız." diye konuştu.
Deprem bölgesinde dışarıdan görünenin ötesinde bir tahribat olduğunu vurgulayan Çam, "Biz paylaşmak istiyoruz. İyi günde, kötü günde arkadaşlarımız vatandaşlarımızla hemhal olmak istiyor. Planlamamızı yaparak bu ayın 15'inden sonra Elazığ ve Malatya'da olacağız. Teşkilatlarımızın içerisinde psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmenler bulunuyor. Çocuklarımızla oyunlar oynayacaklar. Ailelerimiz ile gönülden gönüle köprüler kuracaklar." dedi.
AK Parti'li kadınlar AFAD gönüllüsü olacak
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, bakanlıkların ve tüm devlet kurumlarının deprem bölgesinde görevlerini çok iyi bir şekilde yaptıklarını, kendilerinin de gönüllere dokunmak için vatandaşlarla özellikle kadınlar ve çocuklar ile bir araya gelmeyi hedeflediklerini aktardı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca kadınları AFAD gönüllüsü olmak için teşvik ettiklerini belirten Çam, afetlerde hayatta kalmak için bilinç oluşturmak adına yapılacak eğitim çalışmalarına Mart ayında başlayacaklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.