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Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Ortağınız, şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti; bir çift lafınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu?" dedi.

Sinan Uslu   | 15.11.2021
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik, "Ortağınız, şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti; bir çift lafınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu? Yine bir kumpas, kurgu ve tezgah peşindesiniz." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te, Kılıçdaroğlu'nun, "Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır" sözüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun listesinin kabarık olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Bırakın CHP tarihini, CHP'nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mahalli idareler seçiminden önce "Hiçbir belediyede işçi kardeşlerimizin işine son verilmeyecek" sözü verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"İşçi kardeşlerimize namus sözü vermemiş miydiniz? 'Kefiliniz benim' dememiş miydiniz? O insanları belediyelerden niçin çıkardınız, attınız? Helalleşmek istiyorsanız, hepsini tekrar geri alın. Daha geçtiğimiz hafta 'Sınırımız namusumuzdur' dememiş miydiniz ? Terörle mücadele kapsamındaki tezkereye 'hayır' diyerek şehitleri incitmediniz mi? Şehitlerimizden özür dileyin, onlardan helallik isteyin.

Ortağınız, şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti; bir çift lafınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu? Yine bir kumpas, kurgu ve tezgah peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor."

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