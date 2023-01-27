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Politika

AK Parti'li Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı.

Seval Ocak Adıyaman   | 27.01.2023
AK Parti'li Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifini pazartesi günü TBMM'ye sunacaklarını açıkladı

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." yanıtını verdi.

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