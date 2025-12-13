AK Parti'den teşkilatlara "Terörsüz Türkiye" bülteni
AK Parti Teşkilat Başkanlığınca hazırlanan ve sürecin anlatıldığı "Terörsüz Türkiye" bülteni parti teşkilatlarına gönderildi.
Ankara
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, teşkilata düzenli bilgilendirme sağlamak için hazırlanan bültenlere yenisini ekletti.
"Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin gelişmeler, yayımlanan bültende detaylı şekilde aktarılıyor.
Teşkilatlara haftalık iletilen bülten sayesinde, AK Parti teşkilatı hem sürece ilişkin güncel bilgiler alıyor hem de vatandaşlardan gelen soruları daha net şekilde yanıtlayabiliyor.
AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, hem teşkilatları bilgilendirmek hem de milletin huzur ve güven iklimine katkı sunmak amacıyla hazırlanan bültenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" vizyonunun, milletin birlik ve beraberliğini güçlendiren tarihi bir adım olduğu vurgulanıyor.