Dolar
44.46
Euro
51.27
Altın
4,432.58
ETH/USDT
2,050.10
BTC/USDT
68,032.00
BIST 100
12,692.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi
logo
Politika

AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, parti bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi

Ankara

Öğütken, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Parti bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Öğütken, şunları kaydetti:

"Mahalle başkanından genel başkanımıza kadar tüm teşkilatımızın yararlanacağı bu sistemin içeriğinde, 400'den fazla katalog eğitimi, genel kültürden, mesleki gelişime, liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze, 7/24 erişilebilir dijital dershane imkanı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu sistemle AK Parti her alanda olduğu gibi eğitimde de çıtayı yukarı taşıyor. Pek çok gelişmiş ülkenin henüz hayata geçiremediği bu altyapıyı bugün teşkilatımızın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu projeyi başarıyla hayata geçirmemize katkı sunan AR-GE ve Eğitim Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi

AK Parti'de Dijital Eğitim Yönetim Sistemi hayata geçirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet