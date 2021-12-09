AK Parti Teşkilat Akademisi 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna eğitim vermeyi hedefliyor
AK Parti Teşkilat Akademisi, teşkilat mensuplarının yeteneklerini artırmak amacıyla verdiği eğitimlerde, 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşmayı hedefliyor.
Ankara
AK Partiden yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" mottosuyla başlatılan ve Türkiye'nin her şehrinde düzenlenen, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerini kapsayan akademi programları, parti yöneticileri, mevcut ve eski bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazetecilerin eğitimleriyle devam ediyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan Teşkilat Akademisi, şu ana kadar 59 ilde, 55 bin 980 teşkilat mensubunun katılımıyla yapıldı. Teşkilat Akademisi, eğitimler sonunda 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşılmasını hedefliyor.
İstanbul başta olmak üzere İzmir, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Aydın, Muğla'da 11-12 Aralık'ta teşkilat eğitim programları devam edecek. Eğitimler, milyonlarca seçmenin olduğu İstanbul'da, farklı ilçelerden oluşan beş grup halinde, iki hafta boyunca devam edecek.
Teşkilat Akademisi eğitimleri, "AK Parti ile Demokrasi Yolculuğu", "Savunma Sanayi", "Teknoloji, Ulaştırma", "Teşkilatın El Kitabı", "Reformcu AK Belediyecilik", "Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye", "Eğitim-Sağlık-Sosyal Politikalar", "AK Değerler", "Siyasal İletişim ve Yeni Medya", "Etkili İletişim ve Motivasyon" başlıklarından oluşuyor.
AK Parti Ar-Ge ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik bir siyasi parti eğitim programı gerçekleşmediğini belirtti.
Şen, şunları kaydetti:
"Eğitimlerin amacını, motivasyonu, inancı, özgüveni, aidiyeti, coşku ve heyecanı yüksek bir teşkilat yapısı inşa etmek ve teşkilat mensuplarının yeteneklerini daha da artırmak olarak belirledik. Verilen eğitimlerin içerikleri teşkilat mensuplarının katılımıyla hazırlanan eğitim ihtiyaçları analizine göre belirlendi. Her yıl bu içerikleri değiştireceğiz ve 2023 seçimlerine altyapısıyla, birikimiyle, enerjisiyle ve özgüveniyle her zamanki gibi çok güçlü bir AK Parti olarak gireceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.