AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Hava Kuvvetlerinin paylaşımına ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlere dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetlediklerini bildirdi.
Ankara
Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Yunanistan Hava Kuvvetlerinin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur. Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayımlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."
Çelik'ten Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin paylaşım
Çelik, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılına ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:
"Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılında kaybettiğimiz soydaşlarımızın acısını yaşıyoruz. Asla unutmadığımız soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğiz."