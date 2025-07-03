AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki: Tüm dünya için tehdit
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz." ifadesini kullandı.
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük, istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.