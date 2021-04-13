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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı Wilders'e tepki: İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı politikacı Geert Wilders'in ramazan ayıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.04.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı Wilders'e tepki: İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadesini kullandı.

Çelik, Wilders'ın paylaşımına ilişkin Twitter'dan şunları kaydetti:

"Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır."

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