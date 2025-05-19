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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in söylemlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in söylemlerine tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün." dediğini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananların Avrupa faşistleri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

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