AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi.
Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Özgür Özel'in milli firmaları, kahve içilen ve kitap satılan yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. Bu yüzden bu mekanlara fiziki saldırılar oluyor. Özgür Özel'in siyasi fanatizmi, kitap ve kahve mekanlarında oturan aileleri, kadınları, gençleri ve çocukları provokatörlerin hedefi haline getirdi. Özgür Özel'in sorumsuzluğu bu mekanların provokatör şiddetin hedefi haline gelmesine yol açtı. Kuşkusuz şiddete başvuranların barbarlığı hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değildir. Özgür Özel, sorumsuz açıklamalarını düzeltmezse, kitap satılan ve kahve içilen yerlere yapılan saldırıların kışkırtıcısı olarak kalacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.