Dolar
38.09
Euro
43.55
Altın
3,312.02
ETH/USDT
1,592.30
BTC/USDT
84,321.00
BIST 100
9,399.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Üniversitesi'nde "Çevrim İçi Aile Akademisi" programında konuşuyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30 ülkeden 600 çocuğu Başkentte ağırlayacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında şüpheli ifadelerinin alınmasına devam ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil
Bakan Güler: Böylesine kritik bir dönemde, caydırıcı bir stratejik vizyon ile hareket etmek zorunluluktur
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Meclisten trafik cezalarının artırılmasına yönelik yeni çalışma

AK Parti'li kadın belediye meclis üyelerinden "Sıfır Atık" projesine destek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "boykot" çağrılarına tepki

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "boykot" çağrılarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet