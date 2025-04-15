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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan, vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

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Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, 'seçilmiş hükümeti' hedef alan, vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir. Bu siyasi muhalefet değil sadece marjinal bir siyasettir. 'Normalleşme' diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."


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