Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,782.30
BTC/USDT
82,683.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi’ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Betül Bilsel  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik "cunta yönetimi" ifadesini kullandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor.

Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanı'mıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanı'mızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Bayram tatilinin son gününde yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

Benzer haberler

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP Genel Başkanı Özel'in medyaya yönelik açıklamalarına tepki

Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP Genel Başkanı Özel'in medyaya yönelik açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet