Euro
9.74
Dolar
8.23
BIST 100
1,235.62
Altın
1,886.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile basın toplantısı düzenliyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin, "Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.11.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan halkının, İlham Aliyev liderliğinde büyük ve özverili bir mücadele verdiğini ve Karabağ'da zafer kazandığını belirtti.

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olduklarını açıkladı. Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış, Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır. Teslim olan Ermenistan, Karabağ'dan çekilecektir. Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. İşgalci ve saldırgan Ermenistan yenildi. Harekat başladığından beri Türkiye, Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ile kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Ateşkes anlaşmasına bakıldığında Türkiye'nin sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında durduğu görülmektedir. Bu kardeşlik ve dayanışma ebediyen sürecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı Sonunda haklı olan kazandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı Sonunda haklı olan kazandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yıllardır süren büyük mücadele zaferle taçlanmış Azerbaycan sahada açık bir zafer kazanmıştır

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonundaki başarısı Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artık Karabağ Azerbaycan'dır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artık Karabağ Azerbaycan'dır
Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı

Büyük Önder Atatürk Azerbaycan'da anıldı